Covid-19: Le Sénégal enregistre 14 décès et 54 patients en réanimation

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Août 2021

La courbe de l’évolution de la pandémie du covid 19 au Sénégal est décroissante. Un taux de positivité de 6,23% a été enregistré.



Il s’agit de 22 cas contacts contre 17 hier, aucun cas importé et 153 cas, issus de la transmission communautaire contre 249 hier.



Dakar enregistre 93 et les autres régions en sont ce matin à 60 cas.



Ainsi, 480 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



