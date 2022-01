Covid-19: Le Sénégal enregistre 476 nouveaux cas positifs et 5 cas graves

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Janvier 2022 à 11:44

Le Sénégal a enregistré ce lundi, 476 nouveaux cas de coronavirus, dont 461 communautaires et 15 contacts sur 1986 tests réalisés.



216 patients hospitalisés ont été contrôlés négatif et déclarés guéris. Et 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.



Un décès a été enregistré le dimanche 9 janvier 2022. L’état de santé des autres patients reste stable. A ce jour, 79 766 cas ont été déclarés positifs dont 74 098 guéris, 1 899 décès et 3 768 sous traitement.



Ousmane Wade