Covid-19: Le Sénégal enregistre ce mercredi, 520 nouveaux cas positifs, 5 patients en réa et 1 décès

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 10:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré ce mercredi 520 nouveaux cas positifs sur un échantillon de 2 398 tests. Soit un un taux de positivité de 21,68%.



Il s’agit de 31 cas contacts, 3 cas importés et 486 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers ont été répertoriés entre 367 dans la région de Dakar (299 à Dakar, 21 à Pikine, 21 à Guédiawaye, 14 à Rufisque et 12 à Keur Massar) et 119 dans les autres régions du pays (36 à Kaolack, 20 à Mbour, 14 à Saint-Louis, 12 à Thiès, 12 à Ndoffane, 7 à Diourbel, 7 à Diouloulou, 3 à Kolda, 2 à Ziguinchor, 1 à Fatick, Touba, Oussouye, Tivaouane, Khombole et à Pout).

