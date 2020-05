Covid-19 : Le cannabis plus efficace que l'hydroxychloroquine

Des chercheurs canadiens ont identifié 13 souches de cannabis sativa qui pourraient prévenir l’infection et aider au traitement du Covid-19.



Ces variétés permettraient ainsi de ralentir la progression du coronavirus dans l’organisme, a rapporté vendredi le média américain The Next Web. Elles empêcheraient ainsi l’infection par le virus.



Le cannabidiol (CBD, substance non-psychoactive de la plante) de 800 sortes de cannabis a été extrait pour mener à bien leurs expériences. Les plantes utilisées par l’expérience ont été cultivées par les scientifiques.



Ces derniers ont ainsi découvert que certaines variétés réduisaient la capacité du virus à pénétrer dans les poumons, en modulant l’enzyme ACE2, dans laquelle le virus s’installe et se propage. Ainsi, la susceptibilité des patients au virus peut être réduite tout comme le risque d’infection.



Le CBD est prescrit à certains patients Outre-Atlantique pour la prévention de certaines maladies et aide certains à mieux supporter leurs traitements, notamment contre le cancer.

