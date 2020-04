Covid 19: Le nombre de personnes placées en isolement à travers le Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020

A ce jour, 3 822 personnes sont en isolement à travers le Sénégal. il s’agit des personnes appelées cas contacts qui sont suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. C’est une révélation de la directrice de l’Action sociale, Mme Arame Top Sène, qui s’exprimait au micro de Zik Fm.



Elle renseigne que 96 nouveaux cas contacts ont été signalés hier à Ziguinchor. Et pour la région de Dakar, des investigations sont en cours pour déterminer le nombre qu’elle ne saurait donner tout de suite. Pour rappel, le Sénégal compte à ce jour 442 cas positifs au Covid-19 dont 253 guéris, 6 décès, 1 évacué et 182 sous traitement.

