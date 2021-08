Covid-19: Les jeunes invités à mener des activités citoyennes pour promouvoir la vaccination Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

Le président du réseau national des relais communautaires du Sénégal, Baytir Samb, a exhorté mercredi les jeunes à mener, durant les vacances, des activités citoyennes allant dans le sens de promouvoir la vaccination, afin de freiner l’évolution du virus. « Puisque nous sommes presque dans les vacances, j’exhorte les jeunes à mener des activités citoyennes orientées vers la promotion de la vaccination contre la Covid-19 (…) dans le but de freiner l’évolution du virus », a-t-il dit, lors du point de presse quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Le Sénégal, confronté à la troisième vague de la maladie, a enregistré, ce mercredi, 572 nouvelles infections, soit un taux de positivité de 13.71%, rapporte le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le département en question signale de même 448 nouveaux guéris, 19 nouveaux décès et 63 cas graves en réanimation au cours de ces dernières 24 heures. A ce jour, un total de 68.920 cas sont déclarés positifs au Sénégal, dont 52.014 guéris, 1.545 décès et 15.360 sous traitement. Pour la campagne de vaccination démarrée en février dernier, le ministère de la Santé et de l’Action sociale renseigne que 1.068.496 personnes ont été désormais vaccinées sur l’étendue du territoire national. Aps



Source : Le président du réseau national des relais communautaires du Sénégal, Baytir Samb, a exhorté mercredi les jeunes à mener, durant les vacances, des activités citoyennes allant dans le sens de promouvoir la vaccination, afin de freiner l’évolution du virus. « Puisque nous sommes presque dans les vacances, j’exhorte les jeunes à mener des activités citoyennes orientées […]Source : http://lesoleil.sn/covid-19-les-jeunes-invites-a-m...

Accueil Envoyer à un ami Partager