Covid-19: Les marchés de Touba et de Mbacké fermés

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé dans la presse, le marché Ocass de Touba sera provisoirement fermé, à partir de demain jeudi 23 avril à 6h du matin jusqu'à 29 avril à 15h.



Dans un arrêté signé ce mercredi, le préfet du département de Mbacké, Mactar Diop, a annoncé que cette mesure concernent tous les marchés et centres commerciaux que compte la commune.



Parallèlement, l'autorité préfectorale a également, à travers un autre arrêté pris le même jour, ordonné la fermeture du célèbre marché sanitaire de la commune de Mbacké.



A noter que ces lieux de négoces devront être désinfectés par les services d'hygiène de la localité, ce qui a d'ailleurs motivé cette mesure préfectorale.



Pour rappel, le département de Mbacké, qui était à 13 patients, hier, a encore enregistré une dizaine de nouveaux cas, ce jour, dont 4 sont issus de la transmission communautaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos