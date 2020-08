Covid-19 / Les vérités crues de l’Imam Ismaïla Aïdara qui corrige Serigne Modou Kara.

Les mesures barrières édictées par les autorités doivent être respectées pour lutter contre le coronavirus, selon l’Imam Ratib de la Grande Mosquée de Ziguinchor qui ne s’en est pas arrêté là. En effet, il a souligné que partout où l’on puisse se trouver, on peut combattre le Coronavirus en invoquant des versets coraniques …



Toutes les autres pandémies ne sont que des châtiments contre les croyants. L’Imam n’a pas apprécié le geste du guide religieux Serigne Modou Kara Mbacké qui avait serré la main du chef de l’Etat lors de la réception de la classe politique et de la société civile au début de la pandémie.



Chérif Ismaïla Aïdara n’a pas raté le guide qui a refusé de respecter les mesures barrières en serrant la main au Chef de l’Etat qui à son tour a accepté la main, alors qu’il devait refuser et le remettre à l’ordre...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Covid-19-Les-verites-cru...