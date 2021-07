Covid-19: Me Madické Niang testé positif Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|





Source : L’ancien candidat à la présidentielle de 2019, Me Madické Niang, a été testé positif au Covid-19. Il l’a fait savoir, lui-même, sur sa page Facebook officielle. Voici son message : “Je voudrais porter à la connaissance des sénégalais, qu’en dépit de toutes les précautions et mesures préventives que j’ai prises depuis que cette pandémie a […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/18/covid-19-madic...

Accueil Envoyer à un ami Partager