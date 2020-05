Covid-19: Plus de 307 000 morts dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait plus de 304.619 morts à travers le monde, pour plus de 4,5 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.



Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 27.529 morts en France.

Source : Cnew