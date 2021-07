Covid-19: Plus de 750 cas ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

Ce mercredi 28 juillet sur 3310 tests effectués, 763 nouveaux cas ont été enregistrés. Il s’agit de 111 cas contacts et de 652 cas communautaires. Par ailleurs, 270 patients ont été déclarés guéris et 58 cas graves sont notés dans les centres de traitement. Par contre, 7 nouveaux décès sont déplorés. A ce jour 59286 […] Ce mercredi 28 juillet sur 3310 tests effectués, 763 nouveaux cas ont été enregistrés. Il s’agit de 111 cas contacts et de

652 cas communautaires.

Par ailleurs, 270 patients ont été déclarés guéris et 58 cas graves sont notés dans les centres de traitement. Par contre, 7 nouveaux décès sont déplorés.

A ce jour 59286 cas ont été déclarés positifs dont 46038 guéris, 1307 décès et 11940 patients sont encore sous traitement.

En plus, 676340 personnes ont été vaccinées.



Source : Source : http://lesoleil.sn/covid-19-plus-de-750-cas-ce-mer...

Accueil Envoyer à un ami Partager