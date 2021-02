Covid-19 : Plusieurs vaccins sont en phase finale d?essais cliniques Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Mark Suzman, PDG de la Fondation Bill & Melinda Gates informe avoir appris avec regret l’inefficacité du vaccin développé par l’Université d’Oxford et Astra Zeneca contre le variant Covid 19 du virus, B.1.351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud. «Cette nouvelle est profondément décevante. Mais nous ne devons pas perdre de vue l’objectif principal. Dans la recherche, chaque résultat compte », note t-il, à travers un communiqué. Plusieurs autres vaccins sont en phase finale d’essais cliniques, notamment ceux mis au point par Johnson & Johnson et Novavax. «Nous sommes sur la bonne voie pour offrir une protection contre la COVID-19 aux populations du monde entier. Il faudra du temps pour que les doses de ces vaccins soient disponibles, une fois les approbations réglementaires obtenues et l’intensification de la fabrication atteinte, mais elles le seront », souligne t-il. En tant que fondation philanthropique, il assure que son organisation continuera à jouer sa partition. « Conformément à nos engagements de financement de plus de 1,75 milliard de dollars, nous continuerons de contribuer à l’accélération de la mise au point et de la distribution de vaccins efficaces contre les variants et optimisés pour les pays à faible et moyen revenu », a t-il dit.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35881-covid-19-pl...

Accueil Envoyer à un ami Partager