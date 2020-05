Covid-19: Pour éviter qu'il y ait davantage de cas chez le personnel soignant, le colonel Massamba Diop propose qu'on parle de...

Le personnel de santé est fortement touché par le Covid-19 ces derniers jours au Sénégal. Et pour éviter qu’il y ait plus de contaminations chez le personnel soignant, le colonel Massamba Diop, a fait quelques propositions.



« Il faut qu’on change de paradigme et d’approche. Il ne faut plus parler de mesures-barrières mais plutôt de mesures-barrages. Il faut qu’on barre la route au Covid-19 », a-t-il lancé sur les ondes de la Rfm. Cela veut dire, explique le vice Pca de l’hôpital Grand-Yoff, « que concrètement, nous allons considérer que toute personne qui entre dans l’espace hospitalier quel qu’en soit le niveau, cette personne est un potentiel cas communautaire ».



A partir de ce moment, va-t-il poursuivre, « ne plus se limiter à l’approche contrôle avec un thermoflash, il va falloir qu’on aille un peu pus loin, que tous les agents de santé soient dotés d’équipements de protection individuels, qu’on suspende toutes les visites dans les hôpitaux sauf si ce n’est pas indispensable, qu’on décontamine ceux qui entrent comme consultants, etc. ».



