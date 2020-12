Covid-19/Pr Didier Raoul: "si j'étais Conseiller du ministre de la Santé du Sénégal, je..." Le Professeur Didier Raoul, dans un entretien exclusif avec Le Soleil encense le Sénégal sur sa gestion de la pandémie de la Covid-19, au contraire des pays dits puissants.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020

Selon le Pr Didier Raoul, "les mutations de ce virus sont inquiétantes. Au Sénégal, pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui doivent pousser à l'affolement.



Si j'étais Conseiller du ministre de la Santé du Sénégal, je n'aurais pas fait mieux que le Professeur Souleymane Mboup et le Docteur Cheikh Sokhna", dit-il dans son entretien.



A l'en croire, la santé publique, c'est 70% de politique et 30% de sciences. "Dans les pays occidentaux, la réaction à cette maladie n'est pas justifiée.

Les vaccins, pour le moment , personne ne connaît ni leur efficacité, ni leur sécurité. Il n'y a rien qui justifie que 3/4 de la planète soient terrifiés", se plaint le Professeur.







