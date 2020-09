Covid-19: Remise de 100 000 masques confectionnés par les créateurs et couturiers du Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 17:25 | | 0 commentaire(s)| Le président de la République avait alloué 3 milliards FCfa aux arts et à la culture pour soutenir les acteurs culturels impactés par la Covid-19. Certains parmi les bénéficiaires, notamment les créateurs et couturiers du Sénégal, ont utilisé leur part de la somme pour confectionner 100 000 masques.







