Covid-19: Sébastien Lecornu se rend en Guadeloupe et en Martinique dès mardi Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Août 2021 à 21:39 | | 0 commentaire(s)|









Source : Face à la forte reprise de l'épidémie dans les Antilles, le ministre des Outre-mer va se rendre dès mardi en Guadeloupe et Martinique, pour "faire un point d'étape sur les mesures de freinage mises en place et accompagner les renforts venus de l'Hexagone".Source : https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-sebastien-lec...

Accueil Envoyer à un ami Partager