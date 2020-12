Covid-19: Testé Positif, Baldé confirme et précise Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 23:48 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs informations ont circulé ce samedi sur l'état de santé du président de l'UCS, Abdoulaye Baldé. Joint par Exclusif.net, le maire de Ziguinchor a confirmé l'information selon laquelle il est testé positif à la covid-19. Mais seulement il précise avant sa tournée il a fait des tests le dimanche dernier qui se sont révélés négatifs. Il s'est rendu le lundi à l'assemblée nationale où il pense avoir été contaminé. Une fois en france il a réalisé un autre test qui a confirmé qu'il est positif. L'ancien ministre précise qu'il est symptomatique et suit des traitements.



D'ailleurs son parti a sorti un communiqué: "suite à sa participation à l’assemblée générale de l’association internationale des maires francophones tenue les 9 et 10 décembre dernier, le Président de lUCS Dr Abdoulaye BALDE, sur le chemin du retour au bercail, à l’aéroport de Paris, a été testé positif à la COVID 19. l est actuellement pris en charge par les services de santé français et sa situation sanitaire évolue favorablement par la grâce de Dieu", précise le porte de l'UCS Boubacar Diassy.



"L’UCS tient donc à rassurer les adhérents, sa famille, ses amis, ses administrés de la commune de ziguinchor ses collègues de l'assemblée nationale, et tous ces sénégalais célèbres ou anonyme qui lui ont manifesté leur sympathie et leur prières Dakar, le 19 décembre 2020."











Source : Source : https://www.exclusif.net/Covid-19-Teste-Positif-Ba...

Accueil Envoyer à un ami Partager