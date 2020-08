Covid-19 / Thiès : Le record de cas communautaires (19) battu.

La situation de la pandémie à Covid-19 continue bon an, mal an de faire tâche d'huile sans grande surprise dans la région de Thiès. Pour cause, le record de cas communautaires (19) vient d'être battu. Une augmentation du nombre de cas qui s'explique surtout selon, le médecin chef régional docteur, El hadji Malick Ndiaye par le fait que la région de Thiès abrite depuis quelques semaines un laboratoire national publique qui réalise des tests à la Covid-19. Sur les 19 cas communautaires, 9 seuls sont issus de la région de Thiès. Les 10 cas communautaires sont des voyageurs qui devaient faire des tests à coronavirus. Nous y reviendrons..

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Covid-19-Thies-Le-record...