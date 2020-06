Covid-19: Un important don en denrées alimentaires et savon distribué par la mairie de Patte d’Oie Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 11:42 | | 0 commentaire(s)| Du riz, de l’huile, du sucre et du savon ont été distribués aux habitants de la commune de Patte d’Oie. Le maire de ladite localité, Banda Diop qui en effectuait la remise, a informé que 118 millions FCfa ont été mis en place dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans leur localité, dont 100 millions destinés pour l’achat de denrées alimentaires et les 18 millions pour des médicaments. Selon lui les moyens ne sont pas très suffisants mais ils feront tout leur possible pour soutenir l’Etat dans la lutte. Il a invité les populations au respect des gestes barrières.







