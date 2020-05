Covid 19 : Un vaccin à base de tabac bientôt testé sur des humains ?

Le cigarettier British American Tobacco (BAT), qui fabrique les marques Dunhill et Lucky Strike, a annoncé ce vendredi 15 mai qu'il était prêt à tester son vaccin utilisant des feuilles de tabac sur l'homme.

Le fabricant serait parvenu à générer une réponse immunitaire positive sur le Covid-19, en utilisant les protéines de feuilles de tabac.



Deuxième fabricant mondial de tabac, BAT est parvenu à cloner un bout de la séquence du Covid-19, via sa filiale de bio-tech américaine Kentucky BioProcessing (KBP). La filiale a développé une molécule qui permet de produire des anticorps pour se protéger du virus. Afin d'être exploitable et reproduit, l'anticorps est injecté dans des feuilles de tabac, une méthode dont BAT assure qu'elle peut être plus efficace que les techniques traditionnelles.



Le groupe a annoncé au mois d'avril son projet de vaccin, regardé avec défiance par les anti-tabac. Il a déclaré que lorsque le vaccin serait validé par la FDA (Food and Drug Administration), l'administration américaine des médicaments et des aliments, il passerait aux essais de phase 1, soit des tests sur l'homme. BAT est aussi en contact avec d'autres agences de médicaments gouvernementales.



UN INVESTISSEMENT INDUSTRIEL



BAT a déclaré qu'il avait engagé des fonds pour mener des essais cliniques, qu'il prévoit de démarrer à la fin juin. Il pourrait produire entre 1 et 3 millions de doses par semaine, s'il était soutenu par des agences gouvernementales de médicaments et des industriels. De nombreux groupes pharmaceutiques se sont lancés dans la course aux vaccins contre le Covid-19.

Source :Cnew