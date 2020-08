Covid-19 - Une malade de 20 ans violée dans un centre de traitement Pour un cas, c'en est vraiment un. Une fille de 20 atteinte de la Covid-19 a été violée dans le centre où elle était traitée.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Août 2020 à 06:50

C'est L'Obs qui donne l'information, annonçant un viol qui discrédite le personnel soignant qui était jusque là irréprochable.

Le journal montre comment le mis en cause, qui est un volontaire de la Croix-Rouge aurait planifié et exécuté son crime.



Si les malades ne sont plus en sécurité dans les lieux où ils sont soignés et censés l'être, cela pose un autre problème.



