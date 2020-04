Covid 19 à Touba : Une ‘’Mbacke-Mbacke’’ en service à Matlabul Fawzayni testée positive

La maladie du coronavirus risque de prendre une nouvelle tournure inquiétante à Touba à cause de la pharmacienne-biologiste, testée positive. Selon «SourceA» dans sa parution de ce lundi, cette patiente qui travaille au Laboratoire de l’hopital Matlabul Fawzayni, a été consultée par trois Services différents dans le même Etablissement de santé. Ce, avant d’être convoyée au Centre de traitement de Darou Marnane.



Ce n’est pas tout car d’après toujours nos confrères, la Mbacké-Mbacké, femme d’un médecin également en service à Matlabul Fawzayni, a été internée, de 12 heures à 21 heures, dans une des Salles de l’Hôpital Matlabul Fawzayni. Où, malheureusement, elle a été aussi en contact avec certains de ses collègues.



Et, comme si cela ne suffisait pas, le journal d’ajouter que le mari de la dame infectée officie dans un Service ô combien fréquenté. Il s’agit de la Radiologie, où les populations de Touba se bousculent, à longueur de journée.

