Covid-19 à Ziguinchor : le geste d'Aliou Cissé Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Janvier 2021 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé est, depuis jeudi matin à Ziguinchor, où il a sillonné quelques établissements scolaires primaires, pour sensibiliser les élèves et les enseignants sur le respect des mesures barrières contre la Covid-19 après la réouverture des classes. Après avoir assisté à la levée des couleurs et constaté la bonne reprise effective des cours dans les établissements scolaires primaires de Francisco Carvalho, de Seydou Kane, de Luck Mendy, de Bassembo Diandy, Aliou Cissé a apprécié l’utilisation des gels hydro-alcooliques et le port des masques par les élèves et leurs enseignants. Des conseils aux élèves et enseignants Il en a profité pour demander aux élèves et enseignants d’être prudents en cette période de Covid-19. «Nous avons également prodigué des conseils à ces élèves. Nous leur avons dit que l’éducation a une place importante dans leur vie et qu’ils doivent consacrer beaucoup d’efforts dans leurs études afin qu’ils puissent réussir demain. Aujourd’hui quand je vois le potentiel qu’il y a dans ces écoles, je suis fier et satisfait. Le savoir étant une arme, l’éducation occupe une place importante dans la vie de ses enfants. Je les encourage et invite tous à travailler durement à l’école pour qu’ils puissent subvenir demain à leurs besoins, aux besoins de leurs parents et de la Nation. Je dois vous avouer que ces élèves que j’ai vu, sont tous conscients parce qu’ils connaissent tous ce qu’ils doivent faire pour se protéger contre cette pandémie, à savoir se laver fréquemment les mains, le respect des mesures barrières, éviter les rassemblements et le port du masque», a dit Aliou Cissé à l’issue de sa visite. Saisissant l’occasion, «je les ai sensibilisés sur les dangers de la pandémie et surtout sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires», a ajouté Aliou Cissé.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-35329-covid-19-zi...

Accueil Envoyer à un ami Partager