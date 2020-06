Covid-19 à l’échelle mondiale : - les États-Unis le pays le plus touché, suivis du Brésil , du Royaume-Uni , de l'Italie et de la France

La pandémie a fait au moins 464.423 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition en décembre de la maladie, selon un bilan établi et relayé par l'AFP ce dimanche matin.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119.719 décès, suivis du Brésil (49.976), du Royaume-Uni (42.589), de l'Italie (34.610) et de la France (29.633).

Pékin a fait état dimanche de 22 nouveaux cas, alors que les autorités sont en train de tester plus de deux millions de personnes pour contenir un nouveau foyer de contamination dans la capitale