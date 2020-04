Covid 19 au Mali : IBK et plusieurs autres responsables seraient testés positifs

Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita serait annoncé positif au nouveau coronavirus, suite à ses multiples voyages.



Selon un communiqué du Ministère de la santé et des affaires sociales sur le suivi des actions de prévention et de riposte face à la maladie de coronavirus, 5 autres personnes, de son entourage sont aussi testés positifs.



D’après la source, il s'agit du Premier ministre, Boubou Cissé, des députés Karim Keita, Moussa Marra, Adou Niangadou et du journaliste Nianian Alou Touré.



Nous y reviendrons…



Ndèye Lissa Cissokho



