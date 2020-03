Covid-19 au Sénégal: La Chine promet 3000 combinaisons de protection et 500 thermoflashs

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020 à 13:07 | | 0 commentaire(s)|

La Chine va soutenir le Sénégal dans la lutte contre la propagation du Covid-19. L'assurance est de l'ambassadeur de Chine à Dakar, dans un entretien publié au quotidien national "Le Soleil".



Zhang Xun informe que « trois mille combinaisons de protection, trois mille lunettes, trois mille masques et cinq cents thermoflashs, seront expédiés de Chine vers le Sénégal, le 24 mars (hier : ndlr) et transférés au Sénégal via l'Ethiopie ».

