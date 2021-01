Covid-19 au Sénégal et Prise en charge à domicile : Le « Et si... » de BKD ! Et si ces 90 malades pris en charge à domicile sur 100 cas positifs étaient à l’origine de plusieurs « clusters » (contaminations de beaucoup de personnes par un seul patient) sur toute l’étendue du territoire national ?

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|

Au échéant, cela expliquerait, peut-être (je dis bien, peut-être), la tendance haussière constatée ces derniers temps, chez nous, au Sénégal.



Les gens qui vivent sous le même toit que ces 90% de patients sous traitement sont-ils assez formés, suffisamment conseillés pour respecter à la lettre le protocole du ministère de la santé chez eux et éviter de se faire contaminer par le ou les parents infectés ?



Ces personnes malades, suivies à domicile, sont-elles assez responsables pour rester confiner dans leur coin pendant des jours et garder une certaine distance sociale par rapport au reste de la famille ?



Autant de questions qui nous triturent les méninges auxquelles nous aimerions avoir les bonnes réponses.



En tous les cas, les avis des uns et des autres nous intéressent tous.



À vos claviers !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos