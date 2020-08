Covid-19 en Gambie: Le Président Adama Barrow fixé sur son cas Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 20:11 | | 0 commentaire(s)|

En quatorzaine depuis jeudi dernier pour avoir été en contact avec sa vice-présidente, testée positive, le statut du président gambien était très réclamé et faisait l’objet de spéculations. D’après un communiqué de la Présidence gambienne, le résultat de son test négatif est sorti hier soir après avoir été prélevé 4 jours plus tôt. Conformément aux recommandations de l’OMS, il devra effectuer un autre test au bout de sa quatorzaine pour confirmer son statut. De l’aveu même du personnel médical, la pandémie de coronavirus est désormais hors de contrôle dans ce petit pays de l’Afrique de l’Ouest. Quatre membres du gouvernement ont été infectés au covid-19. Outre la vice-présidente, c’est le ministre de l’Economie, celui de l’Energie et celle de l’Agriculture qui ont contracté le virus. Officiellement, le pays compte près de 600 contaminations pour une dizaine de morts. Mais à en croire plusieurs sources, les statistiques du pays sont sous-évalués et minorés.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-28583-covid19-gam...

