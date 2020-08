Covid-19 : l’OMS enregistre une baisse des nouveaux cas et décès dans le monde

XALIMANEWS- Ce ralentissement a été enregistré dans toutes les régions, à l’exception de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. La pandémie de coronavirus continue de faire rage dans le monde, mais les dernières données hebdomadaires publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent un ralentissement de l’épidémie dans la plupart des régions, en particulier […]

XALIMANEWS- Ce ralentissement a été enregistré dans toutes les régions, à l’exception de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale.

La pandémie de coronavirus continue de faire rage dans le monde, mais les dernières données hebdomadaires publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) montrent un ralentissement de l’épidémie dans la plupart des régions, en particulier sur le continent américain.

Plus de 1,7 million de nouveaux cas de Covid-19 et 39 000 nouveaux décès ont été signalés à l’OMS la semaine dernière (17 au 23 août), ce qui représente une diminution de 5% des cas et de 12% des décès par rapport à la semaine précédente (10 au 16 août).

Ce ralentissement a été enregistré dans toutes les régions, à l’exception de l’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale.

Le continent américain reste le plus touché, représentant la moitié des nouveaux cas et 62% des décès signalés au cours de la semaine dernière. Mais la région est celle où l’épidémie a le plus fortement marqué le pas, avec une baisse de 11% des nouveaux cas et de 17% des décès, en partie grâce au ralentissement de la transmission aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés au monde. Plusieurs pays et territoires des Caraïbes ont toutefois signalé une forte augmentation des cas et décès au cours des sept derniers jours, ce qui, selon l’OMS, pourrait être en partie dû au renouveau du tourisme.

En Asie du Sud-Est – la deuxième région la plus touchée – a elle enregistré une augmentation de 4% des nouveaux cas et décès au cours de la semaine dernière. L’Inde continue d’être le pays le plus touché de cette région, avec 455 000 nouveaux cas enregistrés la semaine dernière.

Le nombre de nouveaux cas en Méditerranée orientale a également progressé de 4%, mais le nombre de décès a diminué (-5%), permettant à la région d’enregistrer sa sixième baisse hebdomadaire consécutive.

En Europe, où le nombre de nouveaux cas n’a cessé d’augmenter ces dernières semaines, le rythme s’est légèrement ralenti, passant à +1% la semaine dernière, selon les données de l’OMS. Le nombre de nouveaux décès en Europe a continué à ralentir (-12%). L’OMS note toutefois que tous les pays européens n’ont pas enregistré une telle baisse, l’Espagne ayant même enregistré un bond hebdomadaire de 200% du nombre de décès.

Lexpress

Source : https://xalimasn.com/covid-19-loms-enregistre-une-...