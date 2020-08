Covid-19 : le docteur Fauci a des doutes sur les vaccins russes et chinois Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Août 2020 à 01:58 | | 0 commentaire(s)|

L’immunologue Anthony Fauci, voix de la raison scientifique aux États-Unis sur le Covid-19, a émis des doutes sur la sécurité des vaccins russes et chinois. Moscou a annoncé cette semaine espérer entamer dès septembre la production industrielle de deux vaccins.



«J’espère vraiment que les Chinois et les Russes testent leurs vaccins avant de les administrer à qui que ce soit», a déclaré le Dr Fauci vendredi lors d’une audition devant le congrès américain. «Affirmer disposer d’un vaccin prêt à être distribué avant même de le tester est, selon moi, problématique, pour ne pas dire plus».



Le très respecté directeur de l’institut américain des maladies infectieuses a en outre estimé que les États-Unis n’auront pas à dépendre de vaccins d’autres pays.



Kirill Dmitriev, président d’un fonds souverain russe finançant la mise au point de l’un des deux vaccins russes, a comparé la course actuelle au vaccin anti-Covid à la conquête de l’espace. «Les Américains ont été étonnés, quand ils ont entendu le signal du Spoutnik», le premier satellite artificiel lancé par l’URSS en 1957, a-t-il dit à la chaîne télévisée CNN. «Avec le vaccin, ce sera la même chose. Nous serons les premiers».



Utilisé par l’armée chinoise



Moscou n’a pas partagé de données scientifiques attestant de la sécurité et de l’efficacité de ses vaccins.



Plusieurs projets de vaccin ont affiché des résultats encourageants, parmi lesquels un produit chinois conçu conjointement par un institut de recherche militaire et le groupe pharmaceutique CanSino Biologics. L’armée chinoise en a autorisé l’utilisation dans ses rangs à la fin juin, alors même que les dernières phases de test n’avaient pas démarré.



Trois vaccins développés dans des pays occidentaux sont dans la dernière phase de leur essai clinique, sur l’homme: l’un de la société américaine Moderna, un autre mis au point par l’université britannique d’Oxford en partenariat avec le laboratoire AstraZeneca et le dernier de l’alliance germano-américaine BioNTech/Pfizer. (ATS/NXP)





