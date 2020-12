Covid-19: pour Catherine Hill, "la situation va devenir de plus en plus mauvaise avec les fêtes de Noël et le jour de l'An, c'est certain" Rédigé par leral.net le Lundi 7 Décembre 2020 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|









Source : L’épidémiologiste Catherine Hill était l’invitée de 22h Max sur BFMTV ce lundi soir, après les propos de Jérôme Salomon. Le directeur général de la Santé a averti sur le fait que l’objectif des 5000 cas quotidiens ne serait probablement pas atteint le 15 décembre. "La situation va devenir de plus en plus mauvaise avec les fêtes de Noël et le jour de l'An, c'est certain", a-t-elle expliqué.Source : https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pour-catherin...

