Covid-19: pour la première fois, un médicament semble améliorer la survie Enfin un traitement un tant soit peu efficace contre le Covid-19 ? C'est le cas, annoncent les autorités sanitaires britanniques : le dexamethasone, un stéroïdien aux propriétés anti-inflammatoires. Un médicament déjà connu et plutôt abordable qui a le mérite de réduire la mortalité chez les patients les plus atteints.

C'était l'un des traitements testés dans l'essai britannique Recovery, il apparaît que c'est pour l'instant le seul qui a un effet bénéfique sur la mortalité. Dans cette étude, le dexamethasone a été administré à plus de 2 000 patients, leur évolution clinique a ensuite été comparée à 4 300 autres qui ne l'avaient pas reçu.



Les résultats sont encourageants : la mortalité chez les malades les plus touchés, ceux qui ont été intubés, a diminué d'un tiers.



Chez les patients moins atteints, mais qui nécessitaient tout de même de l'oxygène, le bénéfice est toujours présent même s'il est moins net : la mortalité a cette fois diminué d'un cinquième.



En revanche, pour les formes les moins graves, l'administration de dexamethasone n'a rien changé. Cela dit, avec ce premier traitement efficace contre le Covid-19, ces résultats ouvrent une porte restée fermée jusqu'à aujourd'hui.



Ils sont cependant préliminaires, ça n'a pas empêché le gouvernement britannique d'annoncer aussitôt l'utilisation généralisée de dexamethasone pour traiter les cas les plus graves de Covid-19.

