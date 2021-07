Covid: Boris Johnson annonce la fin du port du masque en Angleterre ! Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé ce lundi la fin du port du masque et de la distanciation sociale en Angleterre dans deux semaines, ainsi que la levée des principales restrictions liées au virus. Au cours d’une conférence de presse en fin d’après-midi, Boris Johnson a expliqué qu’il comptait lever le 19 juillet l’essentiel […] Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé ce lundi la fin du port du masque et de la distanciation sociale en Angleterre dans deux semaines, ainsi que la levée des principales restrictions liées au virus. Au cours d’une conférence de presse en fin d’après-midi, Boris Johnson a expliqué qu’il comptait lever le 19 juillet l’essentiel des dernières mesures sanitaires liées au coronavirus, dont le port obligatoire du masque et la distanciation sociale, une décision controversée face à l’envolée des contaminations attribuées au variant Delta. Le gouvernement doit confirmer cette décision le 12 juillet. Concernant la fin du port obligatoire du masque, contre laquelle des scientifiques et des médecins se sont élevés, Boris Johnson a expliqué vouloir s'”éloigner des restrictions légales et permettre aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées sur la façon de gérer le virus”.



Source : Source : https://www.lasnews.info/covid-boris-johnson-annon...

Accueil Envoyer à un ami Partager