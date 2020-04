Covid-Organics- Le nouveau remède contre le coronavirus: Deux malades guéris avec ce remède

Le Covid-Organics considéré comme le nouveau remède contre le coronavirus, a été présenté officiellement hier au siège de l’Institut national des recherches appliquées à Avarabohitra, Itaosy. Le président lui-même avec des membres du gouvernement, ont ainsi essayé la tisane Covid-Organics lors de cette cérémonie.



Andry Rajoelina a annoncé lors de son discours, que deux personnes atteintes de la maladie virale Covid-19, ont été guéries à Madagascar par le Covid-Organics. « Nous sommes dans la phase d’observation des autres malades traités avec cette thérapie. Nous pouvons dire que nous avons constaté de bons résultats dans l’usage de ce médicament, qui, par ailleurs, réduit les effets néfastes du coronavirus après la guérison du malade », a-t-il déclaré.



Il a par ailleurs annoncé que le Covid-Organics sera distribué gratuitement dans les quartiers où on a découvert des cas communautaires. Le Covid-Organics sera également disponible en pharmacie et en grande surface à partir de ce mercredi.



Néanmoins, certains parents d’élèves expriment leur appréhension vis-à-vis de la distribution massive du remède aux élèves qui reprendront les cours. « Mes trois enfants ont des allergies. Par conséquent, je crains des éventuels effets secondaires de ce remède nouvellement trouvé. Je souhaite que son usage sur les élèves se soient pas obligatoires mais que chaque parent puisse décider si son enfant doit en être administré ou pas », lance une mère de famille.



De son côté, la ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement technique et professionnel, Rijasoa Josoa Andriamanana, a rassuré : « La prise de ce médicament n’est pas obligatoire pour les élèves mais j’invite les parents à encourager leurs enfants à en prendre, car il aide à renforcer leur système immunitaire à combattre le Covid-19 ».