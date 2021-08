Covid: le président ivoirien Alassane Ouattara se met « en confinement » Rédigé par leral.net le Mardi 3 Août 2021 à 21:01 | | 0 commentaire(s)|

Le président ivoirien Alassane Ouattara a décidé de se confiner après avoir été en contact avec une personne positive à la Covid-19. Quid de Laurent Gbagbo qu’il a rencontré quelques jours plus tôt ? « Le Président de la République, Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive à la Covid-19, […] Le président ivoirien Alassane Ouattara a décidé de se confiner après avoir été en contact avec une personne positive à la Covid-19. Quid de Laurent Gbagbo qu’il a rencontré quelques jours plus tôt ? « Le Président de la République, Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d’être déclarée positive à la Covid-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement », indique un communiqué de la Présidence ivoirienne daté de ce mardi. La note officielle ne divulgue pas la date exacte du « contact avec (la) personne (…) déclarée positive à la Covid-19 ». Le 27 juillet 2021, Alassane Ouattara rencontrait Laurent Gbagbo après plusieurs années de rivalité politique dont le paroxysme a été la crise ayant suivi l’élection présidentielle de 2010. Aucune communication officielle n’a eu lieu jusqu’à présent concernant l’état de santé de M. Gbagbo. MD



Source : Source : http://lesoleil.sn/covid-le-president-ivoirien-ala...

