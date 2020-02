Crampes dans les jambes la nuit: Manger des brocolis

Le magnésium contenu dans les brocolis réduirait les crampes dans les jambes la nuit chez quatre personnes sur cinq, selon des chercheurs britanniques. Vous avez tellement de crampes dans les jambes la nuit que vous n'en dormez pas ? Les brocolis sont peut-être la solution. Les minéraux et le magnésium qu'ils contiennent viennent d'être utilisés pour mettre au point des compléments qui soulageraient 4 personnes sur 5, selon les chercheurs du Chaim Sheba Medical Center (Grande-Bretagne).



Crampes la nuit : un manque de magnésium



Ce remède miracle appelé "RealmagLegs" est composé de minéraux contenus en masse dans les brocolis mais aussi des vitamines B6 et E. Le groupe d'étude a demandé à 32 volontaires souffrant de crampes aux jambes la nuit de prendre ce complément pendant 2 semaines. Résultat ? 82% d'entre eux ont déclaré un arrêt total des crampes et les 6% une simple réduction.



"La plupart des patients ne savent pas que la principale cause des crampes la nuit est due à un manque de magnésium que l'on trouve dans certains légumes verts", expliquent les chercheurs. Pour l'instant le traitement n'est pas disponible en France, il va falloir se contenter des légumes.



Source: medisite.fr

