Crash d'un avion de Senegalair - Sept morts, aucun coupable Cinq ans après le crash d'un avion de Senegalair qui a ait sept morts, aucun coupable n'a encore été désigné, alors que l'instruction est clôturée.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 07:36

L'instruction est en effet bouclée, mais le dossier est toujours au parquet.



Pourtant, Libération affirme que l'Asecna, l'Anacim et la compagnie Senegalair sont mouillées jusqu'au cou. Un ancien chef maintenance de Senegalair témoigne: "l'aéronef signalait aux contrôleurs et aux autres appareils une position où il n'était pas".



Les familles des victimes ont saisi le tribunal civil pour obtenir réparation.



