Crash d'un hélico de l'armée: 6 morts et plusieurs blessés graves

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Mars 2018 à 23:58 | | 0 commentaire(s)|

L'hélicoptère de l’armée sénégalaise qui s’est écrasé mercredi peu après 19 heures dans les mangroves de Missirah, une localité située dans la commune de Toubacouta (Fatick), a fait 6 morts et 14 survivants dont des blessés évacués à l’hôpital régional de Kaolack, a appris l’APS de source informée.





Le crash a fait au total 6 morts dont des membres de l’équipage et 14 passagers secourus, a informé la source administrative, faisant noter que les secouristes s’emploient actuellement à sortir les bagages des personnes qui avaient pris place dans l’appareil.



Les causes de l’accident ne sont pour le moment pas connus, a fait remarquer la source.



L’appareil avait à son bord 20 personnes dont 4 membres de l’équipage, selon le directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), colonel Aliou Ndiaye, précisant que l’appareil revenait de Ziguinchor. Selon nos informations, il avait emmené des proches de l'ancien ministre d'Etat Robert Sagna et la dépouille du frère de celui-ci.





Avec APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook