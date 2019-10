Crash évité à l’AIBD : Une plainte en vue contre...

Les passagers du Boeing 767-300 d’Ethiopien Airlines menacent de porter plainte. Ils ne décolèrent pas. « Les autorités étatiques ou judiciaires doivent prendre toutes les dispositions parce que certains passagers ont émis l’idée d’une plainte pour mise en danger de la vie d’autrui », soutient un témoin qui requiert l’anonymat. Ces « plaignants » sont d’autant plus révoltés qu’ils ont eu vent que cette histoire était prévisible.



« Les autorités compétentes doivent prendre toutes les dispositions pour immobiliser cet appareil et mener les enquêtes qu’il faut. Beaucoup de passagers qui prennent régulièrement la ligne Dakar-Bamako de cet appareil ont dit qu’il avait d’autres soucis dans d’autres vols en 2018. », relate la source.



