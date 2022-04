Crd spécial Dakar-Plateau: Macky Sall, depuis l'Arabie Saoudite, félicite le ministre Oumar Guèye

Après les plans d’aménagement et de développement des départements de Pikine et de Keur Massar, l’arrondissement de Dakar-Plateau va disposer de son plan d’urgence de modernisation, au plus tard le 15 mai 2022 prochain. L’annonce est faite par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye qui présidait hier un Crd spécial, pour échanger avec les populations sur les préoccupations majeures. Une rencontre très attendue par le Président Macky Sall, qui a appelé en direct au téléphone depuis l'Arabie Saoudite, le ministre Oumar Guèye pour s'enquérir du déroulement des travaux. Il a félicité le ministre en charge des Collectivités territoriales et les participants à ce CRD spécial, axé sur le Plan d'urgence de modernisation de l'arrondissement de Dakar-Plateau.