Créances non payées: La banque BOA vend aux enchères les biens de Diop Sy

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Novembre 2018 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Selon Libération, la Bank Of Africa va vendre aux enchères plusieurs biens de Demba Diop dit Diopsy. D’après le journal, il s’agit d’un terrain de 6 829 mètres carrés sis à Rufisque Est, un autre terrain de 328 mètres carrés situé sur la route de Ouakam et 22 hectares sis à Diamniadio.



Député et propriétaire de plusieurs sociétés, il aurait contracté des créances auprès de la Banque et qu’il peinait à payer. Conséquence, celle-ci l’a esté en justice, laquelle a ordonné la saisie ses biens, précités. La vente aux enchères se fera le mardi 11 décembre 2018 suivant ordonnance numéro 1194/2018 rendu à pied de requête, le 16 novembre 2018 par le juge Amadou Samba.

