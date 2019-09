Création d'une coalition des acteurs de la santé à Dakar Mise en place d'une ‘coalition réunissant les acteurs de la santé à Dakar. C’est le gouverneur de Dakar Al Hassan Sall qui l’a annoncé hier.

Le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, a annoncé hier vendredi, la création, le 20 septembre prochain, d'une ‘'coalition'' des acteurs évoluant dans le secteur de la santé.

Elle réunira les organisations et les professionnels de la santé désireux de soutenir l'Etat dans ce secteur social.

Pour rappel, Al Hassan Sall a été gouverneur de la région de Kaolack et de Ziguinchor avant de rallier Dakar.



