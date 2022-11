Création de l'UCG, 100 000 logements, modernisation des 121 villages et 12 penc de Cap Vert: Les vérités et plaidoirie de Abdoulaye Diouf Sarr Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 10:26 | | 0 commentaire(s)| Abdoulaye Diouf Sarr reste convaincu que l'UCG est le résultat d'une vision. "Ce n'est pas l'échec de la décentralisation, au contraire, l'UCG a été créée pour corriger une mauvaise prise en charge de la gestion des ordures par une collectivité territoriale. Il faut donc féliciter le Président Macky Sall", affirme-t-il. S'agissant des 100 000 logements, il demande au ministre de penser aux acteurs, promoteurs, banque BHS, clients, Etat du Sénégal. "Les 12 penc et les 121 villages de la région du Cap Vert attendent leur projet spécial de modernisation, pour intégrer la tradition et la modernité", fait-il savoir.



