Créée en 1957 et inaugurée en 1959, l'Université de Dakar, un établissement d'excellence

L'université Cheikh Anta Diop : créée en 1957 et inaugurée en 1959, l'université de Dakar était au début des années 60 un établissement d'excellence. On y formait les élites de la nation, les futurs médecins, juristes et autres littéraires. L'endroit était entretenu et pas encore surpeuplé. Les étudiants arrivaient sur place en Vespa ou en Solex, les filles portaient des lunettes noires et des foulards noués sous le menton. L'établissement était alors la 19e université française. A la suite des événement de juin 68, dont nous avons parlé hier, son statut fut modifié pour devenir de droit sénégalais et l'on nomma un Sénégalais comme nouveau recteur. Son logo a été créé par le professeur Monod, sa devise par le Président Senghor et, depuis 1987, elle porte le nom de Cheikh Anta Diop.



