Cri de cœur : Quatre ministres de la République abandonnent les sinistrés du Daande Maayo en pleine mission ! (Yéro Guisse )

Alors qu'ils devaient se rendre dans les villages inondés pour constater l'ampleur des dégâts et apporter des solutions, les ministres des transports, de la santé, de l'environnement et des solidarités, ils ont tout bonnement rebroussé chemin à hauteur du point de Ndouloumadji sous prétexte qu'il n'y avait pas de passage pour les véhicules.



Les ministres pouvaient facilement emprunter le pont de Diamel ou prendre la voie fluviale pour rallier le Daande Maayo.



Pour rappel, depuis plus de 15 jours, beaucoup de villages du Daande Maayo sont sous les eaux et des familles ont abandonnés leurs maisons.



Nous interpellons le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko sur cette situation préoccupante. Des familles sinistrées sont logées dans les écoles et ont besoin d'assistance (Nourritures, soins de santé, matelas et moustiquaires...).



Avec l'annonce de l'ouverture du barrage de Manantali et la forte avancée de la crue des eaux fluviales, la situation risque d'être encore catastrophique.



Qu'ALLAH nous en préserve. AMIN



Yéro Guissé / Habitant du Daande Maayo