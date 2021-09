Cri de détresse : 81 Sénégalais bloqués à Dakhla depuis un mois Certains de nos compatriotes souffrent au Maroc. Au total, 81 Sénégalais dont trois enfants et une femme enceinte sont bloqués à Dakhla, nous apprend l » quotidien « L’As ».

Ils avaient quitté les côtes saint-louisiennes le 24 juillet avant d’être interpellés, à leur arrivée le 02 août dernier, par les forces de sécurités marocaines. Ces migrants sont aujourd’hui expulsés de leur centre d’accueil.



L’un d’eux, M. Sambou, a indiqué à «seneweb» que depuis quatre jours, les autorités marocaines ont cessé de leur donner de quoi manger. Ainsi, les plus courageux ont décidé d’emprunter le désert pour rejoindre le Sénégal.



Dans le désarroi, ces migrants demandent de l’aide aux autorités sénégalaises. Ils sollicitent du gouvernement du Sénégal leur rapatriement.



