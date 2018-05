Crime passionnel au Canada, un proche de la victime raconte le film de l’horreur…

A en croire un membre de la famille qui a témoigné, Cheikh Ahmadou Mbaye et sa victime étaient des cousins, puisque « leurs deux mamans sont des sœurs ». Et précision de taille, la source, qui a préféré garder l’anonymat, note que « le couple est divorcé depuis bientôt 3 ans et la garde des enfants a été accordée à Bigué ».



À l’en croire, les problèmes du couple ont commencé quand le mari a pris une seconde épouse. Et c’est en voyant leurs photos que sa femme qu’il n’avait pas informée, l’a su. Mais elle était revenue à de meilleurs sentiments et c’est avec son mari et ses enfants qu’elle était venue en vacances au Sénégal. Mais, une fois au Sénégal, il a confisqué les passeports de sa femme et ses deux filles.



Poursuivant, ce proche de la victime souligne que « Bamba Mbaye est retourné au Canada, laissant Bigué Ndao et leurs deux filles à Dakar ». Et c’est « quelques temps après que Bigué a réussi à obtenir ses papiers et rejoindre le Canada avec ses enfants », où ils habitaient dans une ville différente de celle du mari. Et selon la source, « pendant 3 ans, Bamba Mbaye cherchait à connaître l’adresse de son ex-femme et d ses enfants. Et quand il a eu les informations, il s’est rendu à Edmonton, chez Bigué. Il était 11 heures. Les enfants étaient à l’école. Quand Bigué a ouvert la porte, il s’est jeté sur elle. Et ils se sont battus. Il a sorti un couteau et lui a asséné plusieurs coup de couteau ». Et d’ajouter que l’autopsie du corps de Bigué Ndao, effectué mercredi, a confirmé ma mort par coups et blessures.











Les Echos