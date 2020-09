Criminalité ? Aly Ng. Ndiaye : ?D?ici octobre, 7 commissariats en construction seront réceptionnés? Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Septembre 2020 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

a criminalité est en baisse d’après Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre de l’Intérieur en a fait part à Seneweb, lors d’un entretien. Précise-t-il que beaucoup d’efforts ont été faits dans ce sens en termes d’effectifs et d’équipements aussi bien pour la police que pour la gendarmerie. Les chiffres… “Mais cela n’empêche pas qu’il y ait quelques malfaiteurs qui réussissent à passer entre les mailles du filet pour commettre des actes délictuels… Même aux Etats-Unis qui sont mieux lotis que nous en termes d’équipements, la criminalité persiste. Ce qui est important c’est la réponse de l’Etat… D’ailleurs les chiffres sont assez révélateurs. Si on compare les chiffres de 2018 à 2020, la criminalité a beaucoup baissé que ce soit les chiffres de la police ou la gendarmerie…“, précise Aly Ngouille Ndiaye. De nouveaux commissariats… Le ministre de l’Intérieur a, également annoncé la réception de 7 nouveaux commissariats pour renforcer le maillage sécuritaire du territoire national. “Aujourd’hui, la gendarmerie est présente sur 90% du territoire. Même la police n’était pas présente dans beaucoup de départements, jusqu’à aujourd’hui… D’ici octobre, 7 commissariats en construction seront réceptionnés (Keur Massar, Yeumbeul, Parcelles assainies, Guédiawaye, Golf Sud)… De même, les départements de Linguère, Bignona, Nioro et Koungheul, qui jusqu’ici ne disposaient pas de commissariats, vont en être dotés…” SENEGO



