Criminalité faunique: Trois présumés trafiquants de peaux de lions et de léopards arrêtés à Thiaroye

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 12:44 | | 0 commentaire(s)|

Trois présumés trafiquants de faune, sur un total de huit suspects, ont été arrêtés samedi dernier à Thiaroye Kao (Pikine), en possession d’une importante quantité de peaux d’espèces animales protégées.



L’opération a été menée par les agents des eaux et forêt du département de Pikine, renforcés par la présence importante des éléments du Commissaire Dramé de la Sureté Urbaine de Dakar et appuyés par l’Ong Wara-Salf Eagle.



Tout est parti d’une dénonciation anonyme suivie de l’arrestation de deux présumés trafiquants : Amadou Sougou et Abdoulaye Bâ.



Ils ont été appréhendés à Thiaroye en possession d’une peau de tête de lion, d’une peau de tête de léopard, deux (2) peaux de têtes de lion découpées, une vingtaine de morceaux de lion (pattes, dos, flancs) une dizaine de mètres de bandes de peaux de lion, les dépouilles d’au moins 6 servals (félin sauvage) et des munitions de calibre 22.



Les perquisitions menées à leurs magasins se sont soldés par la découverte de 20 espèces différentes de dépouilles d’animaux sauvages dont 6 espèces intégralement protégées et en voie de disparition sur le Continent et plus de 10 espèces partiellement protégées, nécessitant une autorisation de commercialisation délivrées par les autorités compétentes qui ont été saisies.



Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont appréhendé une troisième personne à la Médina, Cissé Sany à son domicile, en possession de plusieurs morceaux de peaux de lion et de diverses autres espèces protégées.



Au total, huit personnes ont été interpellées au cours de l’opération. Seulement, après les premiers interrogatoires, 5 personnes ont été relâchées.



La procédure se poursuit.













Leral.net











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos