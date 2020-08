Crise à Barcelone - Après Quique Setien, Eric Abidal limogé à son tour Après Quique Setién, l'entraîneur, c'est à Éric Abidal, secrétaire technique du Barça depuis juin 2018, d'être relevé de ses fonctions à la suite de la déroute du club catalan en Ligue des champions.

Même pas 24 heures après le limogeage de Quique Setién, désigné comme le premier responsable de l'élimination spectaculaire du FC Barcelone en Ligue des champions (défaite 2-8 face au Bayern Munich, en quarts de finale), le club catalan a également annoncé le départ d'Éric Abidal, ce mardi. Une décision prise d'un commun accord, selon le Barça.



Membre de l'effectif entre 2007 et 2013, l'ancien défenseur (40 ans) avait été nommé secrétaire technique des Blaugranas en juin 2018. Proche du président Josep Maria Bartomeu, le Français paye à la fois les résultats décevants de cette saison, au même titre que Setién, mais aussi ses choix de recrutement contestés de ces dernières années.



« Le club tient à remercier publiquement Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son dévouement et la nature étroite et positive de sa relation avec tous les membres de la famille blaugrana », a expliqué le club dans un communiqué.



